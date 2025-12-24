El exsubsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro (RN) afirmó, en El Primer Café, que el sueldo que recibirá el futuro Presidente Kast será mayor al del actual Presidente Boric porque el primero tiene un título universitario, mientras que el segundo no.

El sueldo que recibirá el próximo Mandatario será superior a los 10 millones de pesos; monto que fue fijado por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones y entrará en vigencia a partir de marzo de 2026.

En este contexto, el exsubsecretario dijo: "La diferencia es porque el (venidero) Presidente Kast tiene título profesional y el (actual) Presidente Boric no. Por eso es que tiene una remuneración mayor; en la administración pública los títulos te dan una diferencia", sostuvo.

Otra diferencia es que, "hace cuatro años atrás, esta comisión y esta ley no estaban. Habrá que ver qué hace el Presidente con su remuneración a contar del 11 de marzo, no se sabe", agregó.

El abogado también aseguró que, "durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, hubo una rebaja a las remuneraciones de todas las autoridades, entonces sí se puede hacer. El tema de que se pongan o no de acuerdo ya es asunto de la autoridad respectiva".

En los últimos días se ha generado polémica en torno a Kast, ya que afirmó que en su equipo "no han debatido" una reducción del monto de su sueldo y que su línea de "austeridad" bajo su Administración estará enfocada en otras medidas.

Esta posición dista de la que el futuro Mandatario tenía en 2021, cuando, como candidato presidencial, defendía la disminución de la remuneración del Presidente de la República.

