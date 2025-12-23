Síguenos:
País | Presidente Kast

Presidente Boric defendió reformas laborales y criticó apropiación de la derecha: "Las ridiculizaron"

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario destacó que el Copago Cero, la reducción a 40 horas y la protección a trabajadores mineros son avances concretos que "han mejorado la vida de los chilenos".

También emplazó a sectores opositores por intentar adjudicarse la baja de horas laborales, recordando que "ridiculizaron" a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la propuso.

Presidente Boric defendió reformas laborales y criticó apropiación de la derecha:
 ATON

En el marco del Premio Manuel Bustos Huerta, José Pérez, presidente de ANEF, acusó a voceros de gobierno de "confundir a la ciudadanía" con imputaciones de "amiguismo" hacia los empleados públicos.

El Presidente Gabriel Boric defendió este martes las reformas laborales impulsadas por su administración, entre las que destacó el "Copago Cero" y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, no sin antes acusar a la derecha de intentar "apropiarse" de algunas de estas iniciativas, pese a que incluso las "ridiculizaron" cuando fueron presentadas.

En medio de toda la controversia por el acuerdo con el sector público y lo que la oposición ha denominado una "ley de amarres", el Mandatario dijo que le "alegra y creo que tenemos que celebrarlo: haber empujado reformas laborales que han mejorado la calidad de vida de los chilenos y chilenas".

Entre los ejemplos mencionados, Boric resaltó el "Copago Cero y la reducción de la jornada laboral a las 40 horas", aunque acusó, respecto a esta última iniciativa, que "ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha, algo impresionante (considerando) cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó".

"La protección a los trabajadores de la minería, evitar retrocesos y avanzar hacia un trabajo decente con salarios dignos, no va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas", puntualizó también el jefe de Estado, en el marco de la ceremonia de entrega del premio "Manuel Bustos Huerta" 2025.

Polémica por "amarres"

En esta instancia estuvo presente el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, quien también abordó la polémica por los "amarres", acusando a los voceros del gobierno electo de "confundir a la ciudadanía".

Según explicó, los funcionarios públicos que se quedan en el Estado "no son fruto del amiguismo", por lo que llamó a no generar acciones violentas en el lenguaje y respetar a los funcionarios público por su labor a la ciudadanía.

