Kast delinea su hoja de ruta: Gabinete, viaje a Perú y diálogo con empresarios

A poco más de dos meses de la instalación de su Gobierno, el Presidente electo, José Antonio Kast, avanza en una intensa agenda de preparación, con tareas prioritarias centradas en la conformación de su equipo y la definición de las políticas iniciales.

Según reportes desde su oficina, entre las medidas a adoptar están el nombramiento de su gabinete, las alianzas políticas y avanzar en los detalles del "Desafío 90", que son las prioridades para los tres primeros meses de su administración.

Este desafío busca establecer las bases de su gestión y -aseguran- requiere de un equipo cohesionado y un respaldo político robusto.

En este contexto de búsqueda de consensos, la oficina del Presidente electo está sosteniendo reuniones con los demás partidos de la derecha, como el Partido Nacional Libertario.

El diputado Johannes Kaiser y su colectividad fijan "líneas rojas" para su integración al gobierno de Kast, evidenciando la complejidad en la búsqueda de alianzas dentro de la derecha.

Sin embargo, el camino hacia una coalición unificada no está exento de obstáculos. La colectividad encabezada por el diputado Johannes Kaiser, si bien se enmarca en este sector, puso ciertas "líneas rojas" para integrarse al gobierno republicano.

Estas condiciones previas sugieren la complejidad de las negociaciones y la diversidad de posturas dentro de la propia derecha que Kast deberá sortear para asegurar una base de apoyo legislativo y político.

Kast sigue con su agenda internacional

En paralelo, Kast se prepara para desplegar una intensa agenda de actividades nacionales e internacionales a partir de la próxima semana, marcando el inicio formal de su preparación para asumir el cargo.

Actualmente, el Mandatario electo se encuentra en un periodo de descanso, aprovechando un día "inferiado". Sin agenda pública ni visitas a "La Moneda Chica" entre las festividades de Navidad y Año Nuevo, sus actividades oficiales se retoman el lunes.

De todas maneras, se informó que la semana pasada sostuvo algunas reuniones de carácter político con parte de su equipo.

La agenda formal de Kast se inicia el próximo lunes con la proclamación del Tricel, un hito que oficializa su elección. Posteriormente, el martes, emprenderá un viaje a Perú, donde se reunirá con el mandatario José Jerí para conversar respecto a temas migratorios, económicos y poder generar buenas relaciones bilaterales.

Este viaje busca sentar las bases de la política exterior y económica regional de su administración.

Kast se prepara para encuentros estratégicos con la Confederación de la Producción y el Comercio. (FOTO: ATON)

Además de la agenda oficial en Perú, Kast mantendrá encuentros con el sector empresarial. El martes, antes de su viaje a Lima, se reúne con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), encabezada por Susana Jiménez.

Posteriormente, el jueves, participará en el evento "Prioridades para Chile" en Icare, en el que expondrá los desafíos y propuestas de su futuro gobierno para el país.

UDI desconfía del tono dialogante de la futura oposición

En tanto, la conformación del nuevo Gobierno de Kast ya genera las primeras reacciones y definiciones desde el espectro político, particularmente desde la futura oposición. El Partido Comunista (PC) manifestó su postura, que -afirmó- buscará ser crítica pero también propositiva.

En el tradicional "Caldillo de Congrio" organizado por el PC, su presidente, Lautaro Carmona, declaró que "desde el 11 de marzo serán críticos con las políticas del futuro gobierno que afecten los derechos de la mayoría". Sin embargo, matizó esta posición, agregando que "serán una oposición constructiva, propositiva y dialogaremos".

No obstante, esta apertura ha sido recibida con escepticismo desde la Unión Demócrata Independiente (UDI). El jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, fue crítico y afirmó que no les cree "absolutamente nada".

"Hace algunos días dijeron que liderarían las movilizaciones, haciendo un llamado a protestas antes de que asumiera el próximo gobierno. Hoy dicen que serán constructivos, pero todos sabemos el historial de este partido (el PC), que es la agitación social, la movilización, poco diálogo y sus posturas extremas", acusó el parlamentario.

: Lautaro Carmona, líder del Partido Comunista, asegura que su colectividad será crítica pero propositiva con el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. (FOTO: ATON)

"Por lo tanto, no le creo absolutamente nada a Lautaro Carmona y menos a las definiciones que toma su partido", añadió Leal, que emplazó al PC a demostrar su compromiso con el país.

"Lo vamos a conocer realmente desde el 11 de marzo, veremos cuál será su comportamiento. Y ahí tendrán la oportunidad empíricamente de demostrar si quieren trabajar por el país o simplemente serán una oposición por oponerse a todo", puntualizó.