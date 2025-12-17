Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast desestimó críticas a foto con motosierra de Milei: No vamos a hacer lo mismo acá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Presidente electo dijo que el grabar un video con el emblema del mandatario argentino no significa que vaya a replicar ese tipo de prácticas.

"¿Quién puede tener un problema con que uno pueda ahorrarle recursos al Estado?", dijo sobre la posibilidad de vivir en La Moneda.

 ATON
El Presidente electo José Antonio Kast desestimó las críticas surgidas luego de tomarse una foto con la motosierra del mandatario argentino, Javier Milei, y descartó copiar este tipo de prácticas en su administración.

En una actividad con vecinos de San Miguel, el republicano dijo que "puedo ir a otros países y sacarme fotos con lo que simboliza lo que hizo el presidente o primer ministro o primera ministra de ese país. ¿Vamos a hacer lo mismo acá? No".

"La motosierra es un emblema del presidente Javier Milei, muy bien. Nosotros no usamos la motosierra en nuestras presentaciones. Se discute mucho si un ministerio más o un ministerio menos, vamos a analizarlo y oportunamente lo vamos a ir comunicando", añadió.

Sobre la posibilidad de vivir en La Moneda, Kast preguntó: "¿Quién puede tener un problema con que uno pueda ahorrarle recursos al Estado? Imagínense todos los problemas que le ahorraría a las personas que tienen que vivir los tacos, que vienen desde Rancagua a Santiago todos los días".

"Nosotros tenemos que ayudar a solucionarle los problemas a la gente, yo puedo decirle dónde están los cuellos de botella de cada persona (...) hay que conocer los problemas para solucionarlos, entonces no veo cuál es la discusión que se puede generar", insistió.

Timonel UDI admitió que se vienen reformas "dolorosas"

Consultado sobre la controversia, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la decisión del futuro Mandatario: "La motosierra significa cambios profundos, y van a haber cambios profundos. Lo que simboliza es que las cosas no se van a mantener tal como están, sino que vamos a tener que hacer reformas que pueden ser polémicas, algunas de ellas dolorosas, pero todas apuntando a que a Chile le vaya bien".

"Es una motosierra, no una retroexcavadora, y la diferencia es grande: la retroexcavadora sólo destruye, con la motosierra se pueden romper algunas cosas que están mal hechas en Chile", argumentó el diputado.

