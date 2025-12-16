Kast tiene intención de vivir en La Moneda, aunque sea con saco de dormir

José Antonio Kast confirmó este martes, en una conferencia de prensa en Buenos Aires, que tiene "interés en vivir en (el Palacio de) La Moneda", donde ningún mandatario ha residido de forma permanente desde 1958.

"Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda", dijo Kast en la capital argentina, argumentando que "no corresponde" generar gastos adicionales al Estado a través del arriendo o la adecuación de una residencia oficial alternativa.

"Creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirles a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles", adelantó el líder republicano.

Añadió que "ha habido discusiones (legales) respecto de si uno puede vivir en un monumento histórico", pero apuntó que "ya mucha gente vive ahí, partiendo por la guardia del Palacio".

Sostuvo que está dispuesto a adaptarse a las condiciones del edificio y que, aun si no pudiera acondicionar una habitación propia, estaría dispuesto a "dormir en el tercer piso" o llevar "un saco de dormir".

"Esa es mi voluntad", remarcó.

Kast se reunió este martes con Javier Milei y anticipó una relación bilateral "muy buena", a niveles que "nunca antes se ha visto".