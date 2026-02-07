Kast evalúa nombrar a un "comisionado especial" para la macrozona norte

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que evalúa nombrar un comisionado para la zona norte de Chile, luego de que este sábado diera a conocer a los Subsecretarios y Delegados Presidenciales de su futuro gobierno.

Respecto a la estrategia de seguridad, Kast señaló que "nosotros tenemos muy claro que uno de los desafíos que tenemos es el plan 'Escudo Seguro'. Hemos mirado el cómo generar la mejor articulación tanto con las autoridades locales, como son los gobernadores, como también con algunos temas legislativos. No descartamos la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte, que esté encargado de supervigilar lo que es el plan 'Escudo Fronterizo'".

Kast explicó que este comisionado tendrá una función estratégica: "Si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales, y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, Justicia, Defensa y Seguridad".

Además, anunció una innovación en la gestión de La Moneda: los lunes se realizarán comités de trabajo temáticos, comenzando siempre por el de Seguridad, seguido por el Económico y finalmente el Político, asegurando que el combate a la delincuencia y el control fronterizo sean la brújula de cada semana.