Kast se reunió con Frei y reivindicó estilo republicano "en el amplio sentido de la palabra"

Por segunda vez en este año, el ahora Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este viernes con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, resaltando su intención de alcanzar "puntos de encuentro" con actores de todo el espectro político.

Durante un punto de prensa posterior a la cita, que tuvo lugar en la residencia de Frei en Las Condes, el líder republicano planteó: "He buscado junto con nuestro equipo, junto con Pía (Adriasola), todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas con quienes quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias".

"Por eso le agradecí al Presidente Boric la recepción que tuvo con nosotros en el Gobierno, el cómo hacer una transición republicana en el amplio sentido de la palabra. Y por eso le agradezco tanto al Presidente Frei que nos haya recibido, con la idea de cómo volvemos a que Chile sea un país donde todos tengamos un espacio, un país grande, que necesita ser reconocido de nuevo en el mundo como un país seguro, tranquilo, donde las inversiones lleguen", puntualizó Kast.

En ese sentido, observó que "si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de traer inversión -inversión es trabajo, inversión es calidad de vida- es el Presidente Frei, y le agradezco mucho sus consejos, su visión de Chile hacia el mundo".

"Tenemos que enfrentar todos los problemas mirando desde Chile hacia el mundo. No tenemos por qué asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino que sólo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas", aseveró el Presidente electo.

Asimismo, adelantó que está abierto a la orientación de la expresidenta Michelle Bachelet, que también lo recibirá en su casa: "Le pediré consejos, le preguntaré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad".

Dicho esto, volvió a agradecer a Frei y a su familia, y dijo esperar que "sigamos trabajando juntos por Chile, desde donde sea, porque ya el solo hecho de que usted esté dispuesto a dar una conferencia, como me ha tocado escucharle varias en Chile (...) El solo escucharlo defender a Chile, a poner a Chile en primer lugar, ya sea en el extranjero o en cualquier lugar de la patria, es muy importante".

"Es muy importante la oposición"

"Lo mismo esperamos que pueda hacer la expresidenta Bachelet, y cuando ya me toque asumir el mando, lo pueda hacer el (futuro) expresidente Boric. Esta es una manera distinta de enfrentar lo que viene", destacó el fundador de Republicanos.

En ese sentido, recordó que tras confirmarse su victoria el domingo pasado, "agradecí a mi contendora, Jeannette Jara, cuando fue a saludarnos, porque esos son gestos republicanos. También le planteé que en algún minuto más adelante, ella pueda mostrarnos cuál es su visión de lo que estamos haciendo, porque un gobierno tiene sus partidarios, pero es muy importante la oposición".

"Hoy en la mañana tuve un momento muy emocionante cuando fuimos a la Fundación San José. Cuando salimos, una señora me dice: 'Yo voté por su competidora, Jeannette Jara', y le di las gracias por la forma respetuosa en que se refirió a lo que había pasado, y me respondió: 'A mí me interesa que a Chile le vaya bien'. Ese es el espíritu que nosotros queremos plantear", destacó.

Según Kast, "si todos mantenemos las normas que establece la Constitución, si mantenemos el buen trato, si cuidamos nuestra patria, Chile puede volver a crecer con todos. Y ese es el llamado que hago a la ciudadanía".

Reflexionar sobre aquello fue el objetivo -dijo- de la primera reunión que sostuvo con Frei antes de la segunda vuelta, lo que al exmandatario le ha costado la suspensión de su militancia en la DC. De hecho, el Presidente electo aludió a esa controversia, al señalar que el gesto se hizo "no pensando en un hito político, como se interpretó".

"El trasfondo de esa reunión era mucho más que una sola imagen, y esto ratifica la línea en que estamos, que es construir un Chile grande, donde cada uno tenga una oportunidad. Así que de nuevo, le agradezco mucho esta posibilidad de conversar", cerró.