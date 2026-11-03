Kast y Meloni abordaron seguridad, migración y comercio en Roma

El Presidente José Antonio Kast viajó hasta Italia tras su paso por Madrid para reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con quien tiene una relación cercana.

El Mandatario llegó hasta la Piazza Collona, en el centro histórico de Roma, donde se encuentra el Congreso de Diputados y el Palazzo Chigi, donde tiene su oficina la primera ministra de ultraderecha, quien recibió a Kast con una gran sonrisa antes de que se iniciaran los honores por parte del Regimiento Lancieri di Montebello.

De acuerdo a Presidencia, el encuentro estuvo marcado por el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la seguridad pública, el combate al crimen organizado transnacional y las políticas migratorias.

Asimismo, intercambiaron experiencias en materia de control fronterizo, prevención del tráfico de personas y lucha contra organizaciones criminales.

El Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea fue uno de los temas principales de la reunión, cuya finalidad es modernizar y profundizar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes. La instancia dio continuidad al diálogo sostenido entre ambos líderes a comienzos de año, cuando Kast todavía era presidente electo.

El Presidente también le realizó un regalo a la primera ministra italiana: un collar lapislázuli.

El Mandatario continúa su agenda en Europa y más tarde sostendrá una reunión bilateral con su par de Italia, Sergio Mattarella.