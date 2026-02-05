Lista de subsecretarios de Kast se conocerá el sábado: Descartan "equilibrio político"

La Oficina del Presidente Electo (OPE) sufrió un nuevo retraso en la entrega de la lista de subsecretarios y delegados presidenciales del próximo gobierno, la que ahora será dada a conocer este sábado.

El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, comentó que "yo en general conozco la lista de subsecretarios y subsecretarias, porque se ha venido trabajando con el Presidente, también con los dirigentes de los partidos políticos. Se ha buscado mucho que sean personas que tengan expertiz, conocimientos, dominio técnico de las materias que le va a tocar".

"Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, que los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación", adelantó.

Este perfil técnico será más marcado en la zona norte del país, donde todos los delegados elegidos tienen nexo con las Fuerzas Armadas y las policías.