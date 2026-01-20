Los nombres que llegan a Cancillería, Defensa, Seguridad y Justicia

El presidente electo José Antonio Kast presentó al Gabinete que lo acompañará en el primer tramo de su Gobierno cuando asuma el próximo 11 de marzo.

Francisco Pérez-Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores

Ingeniero comercial de la Universidad Católica e independiente, Pérez-Mackenna tiene una extensa trayectoria en el mundo empresarial. Hasta su nombramiento se desempañaba como gerente general de Quiñenco, grupo controlador de empresas como Banco de Chile y CCU.

Su carrera empresarial lo ha colocado como uno de los ejecutivos más influyentes del país, con experiencia en expansión global, negociaciones corporativas y relaciones con líderes internacionales. Aunque no ha ocupado cargos públicos formales como ministro, su perfil ha combinado roles empresariales con posición gremial y vínculos con el mundo político, como expresdiente de la Asociación de AFP de Chile.

En su juventud militó en Renovación Nacional invitado por el propio Jaime Guzmán, sin embargo, se desvinculó del partido para dedicarse a su rol de empresarial.

El futuro ministro se presenta como un "canciller de negocios" con énfasis en atraer inversiones y fortalecer la presencia internacional de Chile desde una óptica económica y pragmática. Su designación sería leída como un giro respecto a perfiles diplomáticos tradicionales, acercándose más a modelos de política exterior en los que el comercio y la apertura de mercados son prioridades.

Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa Nacional

Abogado de la Universidad de Chile e independiente, llega al Gobierno de Kast con una amplia experiencia en derecho tributario, gobierno corporativo y participación en directorios empresariales.

Su cercanía con figuras clave de la centroderecha chilena y su rol como asesor durante décadas lo posicionan dentro del círculo de confianza del futuro gobierno de Kast, aunque su nominación también ha sido interpretada como un intento de equilibrar la presencia de técnicos independientes con experiencia empresarial dentro del gabinete.

Barros no milita en ningún partido político, aunque es considerado cercano a Chile Vamos. Además, es recordado en la esfera pública por su intervención como abogado y vocero en defensa de Augusto Pinochet durante su detención en Londres en 1998.

Por más de 30 años fue asesor jurídico del expresidente Sebastián Piñera, manteniendo vínculos con círculos cercanos al exmandatario y su familia, incluso tras el fallecimiento de Piñera.

Trinidad Steinert Herrera, ministra de Seguridad Pública

Hasta esta mañana, la abogada de la Universidad Central se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá con más de dos décadas de experiencia en la persecución penal de delitos complejos, especializada en crímenes violentos, tráfico de migrantes y crimen organizado:

Steinert, que no milita en ningún partido político, ha ganado notoriedad por liderar casos complejos que implican crimen organizado, tráfico de drogas, violencia y crimen con participación de redes transnacionales: Su fiscalía fue clave en las investigaciones y condenas a miembros del Tren de Aragua.

También formalizó a siete exsuboficiales del Ejército por tráfico de 161 kilos de cocaína y otras drogas, un caso que fue calificado como una de las investigaciones más graves en seguridad reciente por autoridades del ramo.

Fernando Rabat Celis, Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Abogado de la Universidad de Los Andes e independiente, Rabat tiene una larga trayectoria en derecho civil y corporativo en Chile.

La posible llegada de Fernando Rabat al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha generado algunas controversias públicas, especialmente desde organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura militar, esto porque Rabat fue parte del equipo jurídico que defendió legalmente a Augusto Pinochet, incluyendo en casos complejos como el del Banco Riggs.

Asimismo, ha trabajado en el mismo estudio de abogados vinculado al fallecido abogado Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad.