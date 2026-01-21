Ministro Segpres de Kast: "El futuro es muy prometedor"

Por algunas semanas más José García Ruminot será senador por La Araucanía, pero el día 11 de marzo jurará como nuevo ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), como parte del primer gabinete de José Antonio Kast, el Mandatario electo.

Con miras al futuro del país, el futuro secretario de Estado se mostró esperanzado, pues considera que Chile tiene un amplio margen para mejorar su crecimiento económico, lo que permitiría al Estado contar más recursos para sus diversas tareas.

"Creo que si hacemos bien las cosas y asumimos los desafíos que tiene nuestro país, el futuro es muy prometedor", comentó, explicando que Chile es "un país que creció mucho, que avanzó mucho y que supo disminuir significativamente la pobreza" y hoy es "es enteramente distinto al que tuvimos al comienzo de la década de los 90".

"Lamentablemente en los últimos años, fruto de distintas situaciones, el país se estancó y particularmente se estancó la economía", comentó en diálogo con TV Senado, antes de su nombramiento.

Durante el próximo gobierno, estimó, "tenemos una enorme posibilidad de que Chile sea una economía grande, una economía próspera (...) una nueva etapa que nos permita volver a crecer fuerte (...) que el Estado recaude más recursos".

Por ello, el parlamentario considera clave la seguridad, porque "mientras tengamos violencia, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y una delincuencia que muchas veces uno siente que nos amenaza por todos lados, es bien difícil que vengan los inversionistas".