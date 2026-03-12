Presidente Kast: Sebastián Piñera enfrentó un "golpe de Estado no tradicional"

El Presidente José Antonio Kast aseguró que el exmandatario Sebastián Piñera enfrentó un "golpe de Estado no tradicional" y planteó que no habría logrado ganar la elección presidencial si Piñera siguiera vivo.

En la inauguración de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, el Mandatario recordó que "a pocos días de haber entregado el mando al Presidente Boric, Sebastián Piñera escribió un mensaje en sus redes sociales: 'Los países no se construyen de un día para otro, cada generación, cada gobierno, construye sobre la obra de quienes lo antecedieron y también pasa la posta a quienes asumieron el relevo del futuro'. Esto fue el 9 de marzo, hace cuatro años atrás, y por las circunstancias de la vida, aquí me encuentro como Presidente de la República hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del Presidente Piñera".

"Si el Presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. Hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, y la mía fue a la tercera", expresó.

Kast añadió que "nos enfrentamos en una contienda electoral y en algunos momentos de diferencias políticas, las tuvimos y no las ocultamos, y creo que eso también es sano, es bueno, pero también es verdad que esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial, que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile".

Sobre el estallido social, el Presidente sostuvo: "Cómo no recordar ese momento duro en que el Presidente identificó bien, que era un golpe de Estado no tradicional, donde se exacerbaron los ánimos, se perdió el sentido común y paso a paso los fuimos recuperando, con diferencias también, pero yo creo que todo pasa por algo".

"Quizás fue necesaria esa situación dura por la cual atravesamos para poder hoy día recuperar y tener la oportunidad de construir una nueva era. Tenemos una oportunidad, no está garantizado, pero si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró el Presidente Piñera", reflexionó.

Machado recordó relación con Piñera

Quien también participó en el encuentro fue la ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, que recordó que "el Presidente Piñera se convirtió en un mentor, realmente un campeón de la causa venezolana. El 6 de febrero del 2024, Karla me llama y me dice que el Presidente Piñera quería hablar conmigo y acordamos que cuando llegara a Santiago íbamos a retomar una agenda que acordamos. A las pocas horas entró Pedro a mi oficina y no podía hablar y me dijo la noticia, sentí un vacío inmenso".

"No solo yo perdí un amigo, sino Venezuela perdió un aliado fundamental y el mundo un líder que ha dejado un legado y una huella más allá de las fronteras", agregó.