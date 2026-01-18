Se reunirá con Bukele: Kast alista su cuarta gira, esta vez en Centroamérica

El Presidente electo, José Antonio Kast, se alista para su cuarta gira fuera del país, que tendrá como destino Centroamérica y cuya agenda prevé -entre otras actividades- una reunión con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Además de la visita a San Salvador, el republicano contempla estadías en República Dominicana y Panamá; y asistir al Foro Económico Internacional de América Latina y El Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF).

En el viaje, Kast estará acompañado de sus posibles próximos ministros de Seguridad, Defensa y Economía, para conversar y avanzar en materias de migración, seguridad y reactivación económica.

Derecha dividida por eventual gabinete de independientes

El Mandatario electo tiene previsto revelar los nombres de su gabinete a las 20:30 horas del martes en su oficina de la "Moneda chica" y, dentro de la derecha, sigue la división ante la posibilidad de que se conforme con tintes más técnicos que políticos.

"El inconveniente que yo veo al tener un gabinete con mayoría independientes es, bueno, primero que todo, un bajo conocimiento de cada uno de ellos, lo cual termina dificultando la instalación de las agendas de cada cartera. Y por otro lado, yo creo que claramente debilita la relación con los partidos", dijo la diputada reelecta Ximena Ossandón (RN).

No obstante, su par de Evópoli Jorge Guzmán expresó que "el éxito de un gobierno depende de la capacidad de poder resolver, con sus equipos, los problemas que son urgentes y necesarios para Chile".

"Nosotros no vamos a cuestionar a los ministros y subsecretarios por su militancia política, sino que los vamos a evaluar y apoyar para que se resuelvan los problemas que son más prioritarios y urgentes para Chile", sostuvo.