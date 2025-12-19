Walker: Mucha gente que votó por Boric hace cuatro años ahora votó por Kast

El excanciller Ignacio Walker aseguró que el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial no se puede atribuir a una victoria ideológica, sino más bien a que a la gente le pareció más atractiva su propuesta para los próximos cuatro años.

En El Primer Café de Cooperativa el también expresidente de la Democracia Cristiana, partido al que renunció hace algunos años, expuso que "mucha gente que votó por Boric hace cuatro años para su 56% ahora votó por Kast para su 58%. No hay otra forma de explicarlo. No es que la gente vote ideológicamente; es el péndulo".

"Hay que darle tiempo a Kast. Está instalando su discurso y sus nombramientos. Pero creo que la visita a Buenos Aires fue un paso en falso. Es válido preguntarse si fue por la afinidad ideológica o por asunto de Estado. Y el tema de la foto con la motosierra fue impropio, como también lo fue el intento de armar un gabinete desde Buenos Aires con lo de José Luis Daza. Los gabinetes se arman en Chile", expuso.

Sobre los pronunciamientos de políticos de la actual oposición respecto de que Kast es representante del pensamiento de Jaime Guzmán, apuntó que "la gente no votó por Guzmán; votó por Kast".

Dicho eso, expuso la diferencia que se produjo en los votos de la derecha: "Piñera estaba en las antípodas de Jaime Guzmán. Venía de un mundo democrático, habló de cómplices pasivos, cerró penal cordillera, promovió el matrimonio igualitario. Kast es una persona más cercana al pensamiento de Jaime Guzmán".