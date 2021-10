Oposición alista los últimos detalles de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera

Las bancadas de oposición se reunieron esta jornada en el Congreso para revisar los últimos detalles antes de la presentación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, esto debido a la difusión de antecedentes ligados al Mandatario y su familia en la compraventa de la minera Dominga, lo que fue conocido a través de los "Pandora Papers".

Al mediodía se reunieron las bancadas para ver el borrador del libelo preparado por asesores y abogados la cual, de no recibir más modificaciones, sería presentada este miércoles o, a más tardar, el jueves de esta semana.

El jefe de la bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, indicó que los argumentos de la acusación constitucional "iría más que nada por el tema de afectar el honor de la Nación, por un lado, y también afectar gravemente la Constitución y las leyes, creemos que hay infracciones también en cómo se han dado estos hechos del punto de vista de las normas de probidad y transparencia".

"Respecto a los capítulos justamente es lo que tenemos que revisar, los asesores nos van a hacer la propuesta y finalmente somos las bancadas y los parlamentarios quienes tomamos la decisión final", agregó.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Durán (RN) declaró que este libelo es "un tema muy serio" y que tomará "la decisión en conciencia, ponderando exactamente si hubo algún acto que se pueda acreditar como causal de destitución; no me cierro a nada, porque más que proteger a alguien en particular, mi obligación es proteger el bien superior del país".

De presentarse este miércoles la acusación constitucional, el mismo jueves se podrían sortear a los participantes que integrarían en la comisión que revisará el documento en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde requiere de 78 votos para avanzar al Senado.

UDI: DEL SENADO NO PASA

Por su parte, el timonel UDI, Javier Macaya, se mostró positivo y aclaró que "es bien difícil que prospere dado que en el Senado tiene este quórum de dos tercios, que es lo que nosotros hemos dicho desde el principio".

"Esto tiene un fin político en la Cámara de Diputados, hay una mayoría de la oposición, se puede aprobar por el quórum es distinto, es de mayoría, pero en el Senado eso no va a ocurrir, pero obviamente en el intertanto se genera esta inestabilidad político, institucional, que ni siquiera es contra Sebastián Piñera, es contra la democracia, es contra la institucionalidad, y nosotros esperamos que investigación que está llevando adelante el Ministerio Público pueda contribuir a aclarar", dijo.