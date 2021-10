Ossa: Si fuese diputado, no quisiera pasar a la historia por estar a favor de la destitución de un Presidente

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, quien tiene el desafío de detener la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por su rol en la compraventa de la minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano, y que se encuentra actualmente en la Cámara Baja, señaló que "si fuese diputado, no quisiera pasar a la historia como alguien que estuvo a favor de la destitución de un Presidente".

"Hay que ponerle atajo a lo que sería un error histórico garrafal, como es la eventual destitución del Presidente. Si fuese diputado, no quisiera pasar a la historia como alguien que estuvo a favor de la destitución de un Presidente. Y, por otra parte, existen algunas posibilidades de que el próximo gobierno pase una retroexcavadora y borre todo lo que tantos chilenos y chilenas construyeron en los últimos años, con sus virtudes y defectos", sostuvo Ossa en entrevista con La Tercera.

En esta línea, el ministro indicó que iniciar la acusación es un camino que "puede ser sin vuelta atrás", lo que -según argumentó- recae en que "la extrema izquierda no soporta, no tolera que la centroderecha pueda gobernar, aun cuando gane democráticamente. No pierde oportunidad para hacer de una situación muy antigua, ya zanjada por los tribunales, para usarla electoralmente".

Aun así, Ossan expresó que "confiamos en que va a imperar la razón, la prudencia".

"TENEMOS QUE SER CUIDADOSOS EN NO INTERVENIR ELECTORALMENTE"

Ossa aseguró que "el próximo periodo presidencial va a ser complejo, gane quien gane", pero que "puede contribuir a la gobernabilidad, que la Convención haga un buen trabajo, dentro del plazo establecido, respetando las reglas, porque si lo hace va a permitir entregar parte de lo que la gente espera de ella, que es que permita avanzar hacia mayor paz social" y que, si eso no ocurre, gobernar "va a ser todavía más difícil".

La autoridad de Gobierno se refirió a la candidatura presidencial oficialista de Sebastián Sichel y dijo que las encuestas "han demostrado no ser un termómetro muy preciso", por lo que "no me atrevería a decir que la candidatura de Sebastián Sichel esté desinflada, ni mucho menos. Todavía quedan semanas".

Debido a lo anterior, Ossa indicó que "como gobierno tenemos que ser cuidadosos en no intervenir electoralmente, pero sí me puedo permitir decir que no veo un diagnóstico tan dramático como el que algunos están transmitiendo", que es la posibilidad que pase a segunda vuelta José Antonio Kast: "Todo eso para mí es todavía especulación. No me compete a mí hacer esa predicción, eso es de los partidos", añadió.

"Yo no veo para nada negro el futuro de la centroderecha", aseguró Ossa, y ante la posibilidad de que gane Gabriel Boric la presidencial, indicó que "preferiría no ponerme en ese escenario", ya que "tenemos confianza en que eso no va a ocurrir", y concluyó diiendo que "creemos que el candidato que represlenta a la coalición de gobierno va a pasar la primera vuelta".