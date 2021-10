Bellolio: Impulsar acusación constitucional contra Piñera sería antidemocrático

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que sería "antidemocrático" impulsar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, luego de la investigación internacional que reveló su rol en la venta de la minera Dominga, realizada en Islas Vírgenes Británicas por sus hijos, utilizando un paraíso fiscal.

Desde La Moneda, el ministro reiteró que el Mandatario no tiene "absolutamente nada que ver, de hecho cuando se hace esta última cláusula, la tercera, la empresa misma no había solicitado nada al Estado, por tanto difícilmente puede haber un conflicto cuando la empresa no ha solicitado nada y el Estado no ha hecho nada tampoco al respecto".

"Los otros aspectos, el de Barrancones que fue ampliamente conocido, también fue parte de esa investigación, porque fue el mismo querellante y también quedó absolutamente sobreseído. Entonces, no volvamos de nuevo a una materia que tenga que ver con el año 2010, 2011, que después el 2017 queda completamente claro que obviamente esto tiene una motivación política, hay algunos que están desesperados por aparecer más en las encuestas", recalcó.

Bellolio dijo que "hoy día hay parlamentarios que quizás están desesperados por sacar un poco más de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un Presidente no termine su periodo, o sea, de que estamos hablando, en algo que ya fue sobreseído por la justicia, cómo podría existir un conflicto de interés 10 años después, cuando no existe ninguna relación al respecto".

"No desinformemos, volvamos a la información original, que fue ampliamente conocida, ya está presente", insistió.

Oposición se coordina

Mientras tanto, las bancadas de oposición se reunirán en la tarde de este lunes, con el fin de analizar los pasos a seguir en esta materia.

En el Partido Comunista y el Frente Amplio aseguran que están las condiciones para avanzar en la acusación, postura que es compartida por el diputado DC Gabriel Silber.

Sin embargo, desde los otros partidos de oposición dicen que faltan condiciones y que es momento de iniciar una posible comisión investigadora para aclarar estos hechos.