Multigremial y diputados de La Araucanía rechazan compra de fundo por parte de Conadi

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de La Araucanía compró el fondo "El Nudo" de la comuna de Freire para ser distribuido entre los miembros de la comunidad mapuche de Trapilhue, que en el pasado ha protagonizado diversas ocupaciones y medidas de presión.

Según los gremios agrícolas, esta adquisición superó el avalúo fiscal del predio en más de un 400% y solicitaron a la Contraloría tomar cartas en el asunto.

El monto final de la compra fue de 10.000 millones de pesos, muy superior a otros fundos que han sido adquiridos por la Conadi.

Desde la Conadi se indicó que fueron ponderados todos los antecedentes de la comunidad y que éstos están "en regla".

Para Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, este caso "representa un patrón, un modelo, muy conocido: primero, hechos de violencia, usurpaciones, atentados incendiarios y, después, una oferta millonaria de la Conadi".

"Los propietarios se ven atrapados entre la violencia y una oferta millonaria", advirtió.

Cuestionamientos de diputados opositores

Desde el mundo político, parlamentarios de La Araucanía anunciaron que recurrirán a la Contraloría.

"La Comisión por la Paz y el Entendimiento busca solución al problema de tierras y, por mientras, Conadi va y compra un predio en la comuna de Freire en una cantidad loca de plata; un predio que está con una medida de protección. Los carabineros no van a jugar a las bolitas; por algo los mandan para allá. ¿De qué estamos hablando?", dijo la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario).

El diputado Stephan Schubert (independiente, cercano al Partido Republicano) afirmó que "Conadi tendrá que dar explicaciones (sobre) si ese predio se encontraba o no en esas circunstancias (violentado) y cómo es posible que haya materializado una compra en contra no solo de la lógica, no solo de lo que parece correcto, sino que, además, en contra de la ley".

"Aquí hay responsabilidades administrativas y, por supuesto, velaremos por el curso que esta compra va a tomar y también analizaremos la viabilidad de revertir esa compra o anularla", añadió.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile y exintendente de La Araucanía, expuso: "Según la tasación fiscal, (el fundo) costaría 2.500 millones de pesos y se pagaron 10.000 millones de pesos. Segundo, era un predio violentado y la Ley de Presupuestos prohíbe la compra de aquellos predios que hayan sido o están siendo violentados. Por lo tanto, hay un tema de corrupción en la Conadi. No es la primera vez".