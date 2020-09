Ana Llao, werken de la organización Ad Mapu, llegó hasta el Estadio Germán Becker a manifestar su rechazo a la reunión de representantes mapuche con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar en Estadio Germán Becker, encuentro convocado por el consejo de lonkos y machis. En conversación con Cooperativa Regiones, acusó que se trata de una "reunión de amigos en forma clandestina". Al no validar esta instancia, adelantó que no aceptarán ningún acuerdo que se alcance en ella. "El Gobierno ya no tiene capacidad de pensar (…) este grupo de personas ni siquiera son lonkos, ni siquiera son machis", manifestó.

