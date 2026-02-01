Buzo lleva desaparecido una semana en Rapa Nui

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a personal de la Armada, mantienen los trabajos de búsqueda de un hombre de 42 años que permanece extraviado desde hace una semana tras salir a bucear en solitario en la Caleta Hotu Iti, en Rapa Nui.

Según consigna La Tercera, la persona —oriunda de la isla— se encontraba acampando en el sector de Anakena el pasado 25 de enero y habría dejado su vehículo estacionado en el borde costero, a unos 150 metros de la caleta, antes de ingresar al mar.

Al no regresar tras realizar la actividad de buceo, su familia dio aviso a la autoridad marítima, lo que activó un operativo de búsqueda que considera rastreos tanto por mar como por tierra en distintos puntos del borde costero.

El capitán Héctor Gallegos, subcomisario de la Sexta Comisaría de Rapa Nui, informó que los equipos especializados del GOPE —incluido un vehículo operado remotamente— arribaron a la isla el viernes 30 de enero, y que este domingo se desarrolló la segunda jornada operativa con estos medios.

Asimismo, el oficial precisó que Carabineros ha estado colaborando desde el inicio del operativo: "Hacemos presente que nos encontramos en apoyo desde el primer día de la rebusca con personal de infantería en el borde costero".

Las labores continúan mientras se evalúan nuevos antecedentes que permitan dar con el paradero del buzo desaparecido.