Gobierno: Embajadora Manahi Pakarati fue reprendida por su posteo y asumió su error

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este lunes a la controversia protagonizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien generó múltiples cuestionamientos tras realizar declaraciones y publicaciones en redes sociales respecto del estatus político de Rapa Nui.

Al respecto, el secretario de Estado confirmó que la diplomática ya recibió una sanción administrativa por parte del Gobierno, señalando que "la embajadora ya fue reprendida por la Cancillería, ella misma reconoció su error y se excusó retirando las imágenes que había publicado en redes sociales".

"Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella, obviamente, ha reconocido su error", puntualizó la autoridad, buscando dar por cerrada la fase administrativa del incidente.

La polémica se originó el fin de semana, luego de que se difundiera una fotografía que publicó Pakarati en sus redes sociales, en la que llamaba a la autodeterminación de Rapa Nui.

Sin embargo, la tensión aumentó este lunes debido a que se dio a conocer una entrevista que Pakarati concedió en septiembre al programa Cultura 101 de Radio New Zealand, donde aseguró que trabaja en una nueva regulación para obtener un estatus distinto en Rapa Nui.

"Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno", afirmó la diplomática al medio neozelandés.

La Cancillería aún no se ha pronunciado sobre estos nuevos antecedentes sobre Pakarati. Sin embargo, el diputado oficialista Raúl Soto (PPD), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que buscará citar al ministro del ramo, Alberto van Klaveren, para que explique la postura del Gobierno frente a estos dichos.

Al respecto, Elizalde recordó la disposición del Ejecutivo para colaborar con el Poder Legislativo, afirmando que, "si los ministros de Estado son citados a una comisión de la Cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir".