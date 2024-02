Museo de Rapa Nui: Devolver el moai abriría una puerta sin retorno

Paula Valenzuela, directora del Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (Mapse) de Hanga Roa, puso paños fríos este martes a las expectativas de que el Museo Británico devuelva voluntariamente a Rapa Nui el moai Hoa Hakananai'a –que en español significa amigo perdido o robado-, el cual fue sustraído desde ese remoto lugar y llevado a Londres por exploradores británicos en 1868.

"Es abrir la puerta a algo sin retorno", dijo a Lo Que Queda del Día de Cooperativa, estimando que la restitución de la estatua a Isla de Pascua crearía un precedente para todas las instituciones que exhiban tesoros saqueados y los reclamos de los países que piden que les regresen sus reliquias.

La campaña para que el moai sea devuelto desde Londres no es nueva, pero se ha avivado en las últimas semanas a raíz de que un 'influencer', Mike Milfort, comenzara a alentar a sus seguidores para que inundaran las redes sociales del museo con mensajes de tipo: "Devuelvan el moai".

La presión fue tanta que, en un punto, la institución británica deshabilitó la opción de dejar comentarios en su cuenta de Instagram.

En medio de la polémica, el museo defendió ayer lunes su posición frente a la campaña en internet, argumentando que "está sujeto a la legislación de 1963 que le impide, por ley, retirar objetos de la colección".

"Yo creo que son dos niveles: una es esta cosa como medio de marketing y que tiene el impacto, de alguna manera, de poner el tema de nuevo en la mesa, y otra cosa son las gestiones políticas y reales de que esto realmente pueda suceder. Eso no pasa solamente por la presión pública, sino que también haya voluntad de la otra parte", afirmó Valenzuela.

La directora del Mapse de Rapa Nui señaló que "la respuesta que ha estado dando el Museo Británico es el cierre de puertas, que es lo mismo que ha hecho con todas las otras naciones que han pedido devolución de su patrimonio".

"Sabemos que los británicos tuvieron ocupaciones a lo largo y ancho del mundo y, por lo tanto, tienen patrimonio de todos lados, no solamente de la isla, y eso no sucede solamente con ese museo. Entonces, sentar el precedente de que: 'Le devuelvo a Rapa Nui su moai' es decirle a los griegos: 'Les devolvemos los frisos del Partenón'... Se le abre una puerta que no se va a cerrar más. Entonces, yo creo que se van ellos con mucho, mucho cuidado en ese sentido", reflexionó.

Sin embargo, Valenzuela cree que "la repatriación del patrimonio de los distintos territorios y las naciones del mundo es algo que va a suceder" en el futuro: "No sé en cuánto tiempo, pero va a suceder".

"Antes la excusa era: 'Llevamos el mundo a nuestro territorio porque la gente no viaja'. Ahora, todo el mundo se mueve y es un poco impensado, poco aceptable pensar, que ellos, los británicos, tengan patrimonio de Rapa Nui, de Egipto, de África en territorio inglés, cuando no es patrimonio local", expuso.

En esa línea, depositó sus esperanzas en los jóvenes: "Las nuevas generaciones están muy sensibles a aquello y esto va a ocurrir. No sé si yo lo voy a alcanzar a ver, pero yo creo que esto va a pasar, que van a devolver el patrimonio de cada uno de los territorios, de cada una de las naciones, a sus correspondientes dueños originales".

LLAMADO DE BORIC: "UNA COSA ES HACER DECLARACIÓN POR LA PRENSA Y OTRA, EL TRÁMITE FORMAL"

Por otra parte, la directora del Museo de Rapa Nui se refirió a la petición que realizó el Presidente Gabriel Boric para que Londres devuelva a la isla el moai.

A finales de enero, desde Chiloé, el Mandatario comentaba las bondades turísticas de Chile y, en ese tono, manifestó que "cuando mostremos a Chile en el mundo, van a aparecer las Torres del Paine, van a aparecer los moai -que nos devuelvan el moai los ingleses-, van a aparecer también el desierto de Atacama y el puente Chacao".

Al respecto, Valenzuela opinó que "lo más importante es que se sienta un precedente; que desde el Presidente de la República para abajo solicita y se compromete con la causa que es que vuelva el patrimonio a los dueños originales. Aquí no hubo compra, venta. No hubo nada y, en ese sentido, me parece que es un precedente tremendamente potente que un Presidente de la República haga también la petición".

"Ahora, una cosa es hacer una declaración en la prensa y otra cosa es hacer el trámite formal", advirtió.

"Al final todos estos procesos se tienen que formalizar y se tienen que hacer con peticiones a través del ministerio, de la embajada, y ahí empezar una serie de conversaciones y diálogos", enfatizó.