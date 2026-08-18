Alcaldesa: Muchos se reían de los pronósticos, pero de un momento a otro, Tocopilla quedó en absoluto caos

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, abordó en Cooperativa la magnitud del fenómeno climático que golpeó este martes a su comuna, obligando al Gobierno a decretar estado de catástrofe en la Provincia del mismo nombre.

"Nos encontrábamos en la calle cuando empezó esta lluvia y los ríos de barro, los aluviones que tuvimos, fueron bastante considerables. Los autos (al ser arrastrados) parecían figuras de papel. La verdad, la fuerza de la naturaleza fue increíble", relató en Lo que Queda del Día.

La autoridad precisó que la destrucción de rutas es "lo que tiene más complicada a la comuna", puesto que "hay caminos que están anegados (o cubiertos por) aluviones; hubo deslizamientos importantes, hay gente que que está aislada... Pero lo más probable es que se despejen algunos caminos en el transcurso de la noche o mañana con mayor tranquilidad".

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