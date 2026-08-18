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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Alcaldesa: Muchos se reían de los pronósticos, pero de un momento a otro, Tocopilla quedó en absoluto caos

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ljubica Kurtovic relató a Cooperativa el "impresionante" fenómeno que golpeó este martes a su comuna: "Lluvia y ríos de barro, aluviones considerables y autos que (arrastrados) parecían figuras de papel".

"La gente estaba desesperada: yo y los funcionarios municipales entre ellos... Acá (en la Región de Antofagasta) no tenemos cultural invernal", dijo para explicar el escepticismo de los vecinos ante el anuncio de "alarma meteorológica".

Alcaldesa: Muchos se reían de los pronósticos, pero de un momento a otro, Tocopilla quedó en absoluto caos
 Carabineros de Antofagasta (X)

Kurtovic valoró que el Gobierno haya decretado estado de catástrofe en la Provincia, y dijo que si bien en principio "hubo mucho miedo" respecto a posibles desaparecidos, los reportados inicialmente en esa condición ya fueron hallados.

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La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, abordó en Cooperativa la magnitud del fenómeno climático que golpeó este martes a su comuna, obligando al Gobierno a decretar estado de catástrofe en la Provincia del mismo nombre.

"Nos encontrábamos en la calle cuando empezó esta lluvia y los ríos de barro, los aluviones que tuvimos, fueron bastante considerables. Los autos (al ser arrastrados) parecían figuras de papel. La verdad, la fuerza de la naturaleza fue increíble", relató en Lo que Queda del Día.

La autoridad precisó que la destrucción de rutas es "lo que tiene más complicada a la comuna", puesto que "hay caminos que están anegados (o cubiertos por) aluviones; hubo deslizamientos importantes, hay gente que que está aislada... Pero lo más probable es que se despejen algunos caminos en el transcurso de la noche o mañana con mayor tranquilidad".

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