Alcaldesa: Muchos se reían de los pronósticos, pero de un momento a otro, Tocopilla quedó en absoluto caos
Ljubica Kurtovic relató a Cooperativa el "impresionante" fenómeno que golpeó este martes a su comuna: "Lluvia y ríos de barro, aluviones considerables y autos que (arrastrados) parecían figuras de papel".
"La gente estaba desesperada: yo y los funcionarios municipales entre ellos... Acá (en la Región de Antofagasta) no tenemos cultural invernal", dijo para explicar el escepticismo de los vecinos ante el anuncio de "alarma meteorológica".
Kurtovic valoró que el Gobierno haya decretado estado de catástrofe en la Provincia, y dijo que si bien en principio "hubo mucho miedo" respecto a posibles desaparecidos, los reportados inicialmente en esa condición ya fueron hallados.