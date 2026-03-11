Antofagasta: Más de 25 mil personas se han vacunado contra la influenza

Un balance positivo realizaron autoridades de salud de la Región de Antofagasta, tras informar que en estos primeros 10 días de campaña 25.695 personas ya han recibido su dosis contra la influenza, lo que representa un ritmo de vacunación superior a las 2.500 personas diarias, un avance regional de casi el ocho por ciento.

Al respecto, la seremi de Salud (s), Leonor Castillo, destacó "La evidencia epidemiológica muestra una tendencia hacia el adelantamiento de los peak de la enfermedad. Por ello, la ciudadanía debe vacunarse pronto para estar resguardada, considerando que la dosis demora 11 días para generar inmunidad".

La autoridad fue enfática en aclarar que la influenza no debe confundirse con un resfrío común, ya que puede generar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso el fallecimiento de los pacientes.

"La influenza genera intenso dolor de cabeza, fiebre alta y dolor muscular que obliga a permanecer en cama", puntualizó Castillo.

El llamado a acudir a los centros de atención primaria, Cesfam y vacunatorios privados en convenio está dirigido especialmente a los grupos prioritarios, niños y niñas entre 6 meses y 10 años, personas de 60 años y más, embarazadas y pacientes crónicos y personal de salud público y privado.