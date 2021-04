Banda acusada de robos en mineras fue detenida por la PDI en Calama

Tres hombres acusados de formar parte de una banda dedicada al robo en mineras fueron detenidos por detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, en el sector de Topater en Calama.

Mientras los efectivos policiales realizaban patrullajes por el sector, fiscalizaron una camioneta que no portaba sus patentes. Al revisar el vehículo en su interior fueron halladas diversas herramientas utilizadas para cometer el ilícito, por lo que fueron detenidos.

El vehículo en el que se desplazaban no mantiene encargo por robo, no obstante se pudo corroborar que sus tres ocupantes, todos de sexo masculino y de nacionalidad chilena y mayores de edad, mantienen antecedentes por hurto, robo en lugar no habitado y robo en bienes nacionales.

Las especies que portaban y el vehículo fueron incautadas y los detenidos puestos a disposición de la justicia.