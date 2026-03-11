Carabineros desarticuló banda que robaba camionetas en Antofagasta

Con la detención de siete sujetos, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV) desarticuló una banda delictual dedicada a la sustracción de vehículos que operaba en la Región de Antofagasta.

Esta organización operaba mediante una sofisticada estafa: simulando ser una empresa regional, arrendaron cinco camionetas en un rent a car de Antofagasta. Tras obtener los vehículos con documentación falsa, los trasladaron rápidamente hacia la provincia de El Loa con la intención de cruzarlos por la frontera.

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, confirmó que el operativo de Carabineros permitió recuperar la totalidad de los móviles: uno en el sector de Chiu Chiu y otros cuatro, ocultos en un sitio eriazo cerca de la Ruta Ch-21.

Respecto a los imputados -cuatro chilenos y tres bolivianos-, la Fiscalía indicó que al momento de la detención portaban vestimenta y suministros para un viaje extenso por el desierto. Seis de ellos fueron formalizados por receptación, falsificación de instrumento público y apropiación indebida, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El séptimo implicado, en tanto, será formalizado en las próximas horas tras ampliarse su detención. El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de 100 días para la investigación.