Carabineros recuperó 30 toneladas de cátodos de cobre robados en Calama

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Calama concretó la incautación más grande a nivel nacional de cátodos de cobre, logrando recuperar 30 mil kilos del mineral y una rampla denunciados como robados desde este lunes.

El cargamento, proveniente de la división Radomiro Tomic de Codelco, está avaluado en $300 millones, a lo que se suman otros $30 millones por la rampla. El robo ocurrió a las 00:40 horas de este lunes, cuando un tractocamión fue interceptado por tres sujetos que retuvieron al conductor para sustraer la rampla.

"A través de diligencias investigativas se logró establecer el lugar de acopio de la rampla con los cátodos de cobre. De esta forma, se generó un operativo apoyado con personal GOPE, quienes, al ingresar al recinto, lograron recuperar la totalidad de las especies sustraídas", señaló el comandante Juan Fernando Pérez, comisario de Calama.

En el lugar del hallazgo, también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera.

Hasta el momento no hay detenidos. Sin embargo, las diligencias continúan para dar con el paradero de los autores de este millonario robo.

Por instrucción del Fiscal de turno, las especies recuperadas —tanto la carga como la rampla— fueron devueltas a la empresa afectada.