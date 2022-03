Carlos Gajardo: Múltiples errores permitieron la fuga de Karen Rojo

El ex fiscal de Alta Complejidad Carlos Gajardo fustigó que hubo "múltiples errores" del sistema judicial en el procedimiento contra Karen Rojo Venegas, los que terminaron propiciando la fuga de la otrora alcaldesa apenas pocas horas después de que la Justicia confirmó su sentencia por fraude al Fisco.

Rojo (independiente de derecha), quien fuera seremi de Salud y alcaldesa de Antofagasta entre 2012 y 2020, huyó de Chile luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cinco años de cárcel. El miércoles abordó un uelo de la aerolínea KLM con dirección a Ámsterdam, Países Bajos, adonde llegó a las 05:10 horas del jueves.

En ese marco, Gajardo dio cuenta de que existieron "múltiples errores de cada uno de los intervinientes: por una parte, la Fiscalía debió haber solicitado en su oportunidad medidas cautelares para impedir la evasión de la condenada, toda vez que, ante una pena efectiva, por cierto, el que no tuviera ninguna cautelar resultaba algo extraño".

Asimismo, el abogado aseguró que "la policía debió haber actuado también con mayor prontitud, en cuanto a haber advertido que una persona de estas características iba saliendo del país".

Según la Policía de Investigaciones, que confirmó que Rojo se fugó a través del Aeropuerto de Pudahuel, "al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país".

Tras ello, la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago -dependiente de la PDI-, que representa a Chile ante la Interpol, solicitó la publicación de una "Notificación Roja" en contra de la ex alcaldesa, por requerimiento del Ministerio Público, iniciando de esta forma la búsqueda internacional.

"La captura debiera efectivamente resultar exitosa, por la conciencia que a nivel mundial -y especialmente con la comunidad europea- existe", opinó Gajardo.

Chile no tiene un acuerdo de extradición con Países Bajos, lo que no significa que, en caso de que Rojo sea detenida, aquel proceso no pueda llevarse a cabo.

"GOLPE A LA JUSTICIA"

Desde el mundo político, el diputado y jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, comentó que la fuga es "lamentable, estamos hablando de actos graves de corrupción, que significaron condenas por fraude al Fisco".

"Es un golpe también a la Justicia de nuestro país, porque son estos delitos los cuales tienen que ser duramente castigados, porque afectan a la fe pública, y le meten la mano al bolsillo a recursos que son de todos los chilenos (...) Espero que este llamado a la Interpol dé los resultados para proceder a extraditar a Karen Rojo, y que vuelva a nuestro país y cumpla la condena privada de libertad, como corresponde", sostuvo.

El diputado independiente Jaime Araya, que representa a la zona, ingresó un proyecto de ley para endurecer la aplicación del arraigo nacional para imputados que ostenten cargos de elección popular.

A su vez, el senador Pedro Araya emplazó que "debe haber por parte del Ministerio Público una explicación", ya que, "en lo personal, creo que lo que han dicho no corresponde, y más bien han tratado de esquivar que en el juicio se cometió un error respecto de lo que fue la investigación en ese punto".

La Fiscalía Local de Antofagasta expuso ayer que el persecutor que llevaba la causa contra Rojo, Cristian Aguilar Aranela, solicitó ante el Juzgado de Garantía de la ciudad la cautelar de arraigo nacional y que dicha instancia otorgó la medida el 15 de junio del 2018, la cual fue desechada 10 días después por la Corte de Apelaciones al considerar que "no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga". Y posteriormente "la ex alcaldesa se presentó a todos los actos del procedimiento, incluyendo su juicio oral" durante noviembre y diciembre del 2020.

No obstante, "mi intuición es que después de casi 20 años de funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en Chile, llegó la hora de una reforma integral al Ministerio Público", relevó el senador Araya, dado que -planteó- "hay deficiencias en las investigaciones, hay criterios que son muy dispares respecto de cómo se actúa con unas u otras personas, y vemos que la Fiscalía muchas veces lleva investigaciones por la prensa, que no llegan a ninguna parte".

En un fallo unánime, la Suprema rechazó miércoles un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la ex jefa comunal, que buscaba dejar sin efecto la sentencia recibida el 18 de enero del año 2021 por delitos cometidos entre octubre de 2015 y agosto de 2016 en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna.