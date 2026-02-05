Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.4°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Ciclista que conducía por la vereda atropelló a una mujer y se fugó: Víctima sufrió graves lesiones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima, Marcela Núñez, sufrió una fractura múltiple y un TEC cerrado que le generó dificultades del habla.

El responsable huyó del lugar sin prestar ayuda, acción que quedó grabada en cámaras de seguridad viralizadas en redes sociales.

Ciclista que conducía por la vereda atropelló a una mujer y se fugó: Víctima sufrió graves lesiones
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una intensa búsqueda se desarrolla en la Región de Antofagasta tras la viralización de un accidente ocurrido en plena vía pública, donde un ciclista atropelló a gran velocidad a una mujer que salía de un local comercial, tras lo cual se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

El hecho reabrió el debate sobre la convivencia vial y la circulación de bicicletas a alta velocidad por las aceras. En el registro de cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto impacta directamente a la víctima, identificada como Marcela Núñez Jeria, dejándola tendida en el suelo.

Producto del accidente, la afectada sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura múltiple en el tobillo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, que hasta ahora la mantiene con disartria, un trastorno que afecta la articulación del habla.

La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta y, con apoyo de registros de cámaras de locales cercanos, intenta identificar al responsable. La víctima expresó su indignación por la falta de auxilio tras el atropello.

"Lo encuentro muy injusto... mire, se pudo haber equivocado al andar en la vereda. Ya. Me golpeó. ¿Pero por qué no paró? Si hubiese sido un pequeñito, lo mata. Hubiese sido una abuela, la fractura entera", declaró Núñez.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada