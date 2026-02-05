Ciclista que conducía por la vereda atropelló a una mujer y se fugó: Víctima sufrió graves lesiones

Una intensa búsqueda se desarrolla en la Región de Antofagasta tras la viralización de un accidente ocurrido en plena vía pública, donde un ciclista atropelló a gran velocidad a una mujer que salía de un local comercial, tras lo cual se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

El hecho reabrió el debate sobre la convivencia vial y la circulación de bicicletas a alta velocidad por las aceras. En el registro de cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto impacta directamente a la víctima, identificada como Marcela Núñez Jeria, dejándola tendida en el suelo.

Producto del accidente, la afectada sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura múltiple en el tobillo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, que hasta ahora la mantiene con disartria, un trastorno que afecta la articulación del habla.

La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta y, con apoyo de registros de cámaras de locales cercanos, intenta identificar al responsable. La víctima expresó su indignación por la falta de auxilio tras el atropello.

"Lo encuentro muy injusto... mire, se pudo haber equivocado al andar en la vereda. Ya. Me golpeó. ¿Pero por qué no paró? Si hubiese sido un pequeñito, lo mata. Hubiese sido una abuela, la fractura entera", declaró Núñez.