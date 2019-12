Colegio desvinculó a profesor denunciado por acoso sexual en Antofagasta

Un video del año 2016 se hizo viral por estos días en redes sociales, donde se aprecia a un profesor de Educación Física tocando las piernas de una joven estudiante en reiteradas oportunidades en el patio del establecimiento.

Tres años después de ocurridos los hechos y luego de varias denuncias de alumnas, la Escuela N° 23 Presbiteriana de Antofagasta decidió desvincular al cuestionado docente, según informó en un comunicado.

"Respecto a este caso y las otras denuncias, la Dirección del Establecimiento con fecha 10 de diciembre 2019 ha determinado separar de sus funciones y del establecimiento a las personas aludidas", informó sobre Cristián Castillo.

No fue la única acusación contra un docente en esa escuela. En el Facebook, varias docentes aludían a otro profesor, Damián Flores, denunciado por acoso sexual.

Las denuncias en redes sociales:

No está en el colegio ya , pero lo hace público porque es otra niña l que está pasando por lo mismo, no solo eso no sería el único profesor manilarga pic.twitter.com/RBEdHUi2lj