Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Denuncian a falso gestor del Serviu que cobraba hasta siete millones por la "casa propia" en Calama

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El Ministerio de Vivienda anunció una querella criminal tras detectar que un sujeto habría engañado a cerca de 300 familias, simulando ser funcionario del Serviu.

Denuncian a falso gestor del Serviu que cobraba hasta siete millones por la
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una compleja situación de estafa habitacional quedó al descubierto en Calama, donde al menos 15 personas llegaron hasta la Primera Comisaría de Carabineros para denunciar a un hombre que, simulando ser gestor del Serviu, solicitaba millonarios cobros a cambio de asegurar cupos en proyectos de vivienda.

Según los antecedentes, el sujeto exigía montos que fluctuaban entre 1,5 y 7 millones de pesos, una práctica que vendría realizando desde hace varios años.

"Sabemos que el dinero no se va a recuperar, pero por lo menos para parar este tema y que este hombre no siga haciendo la estafa que ha hecho durante tantos años. Fíjate, desde el 2003", señaló Claudia Sierralta, una de las afectadas.

Sierralta llamó a otras victimas del sujeto a no tener miedo y denunciar: "Queremos parar esto, que este hombre deje de hacer la estafa, quienes tengan relación con él, vengan a la comisaría".

La Seremi de Vivienda, Paula Monsalves, confirmó que el individuo no tiene vinculación con el servicio y que la cifra de afectados podría ser drásticamente mayor.   "Es muy grave; informaciones preliminares indican que habría alrededor de 300 personas afectadas. Como ministerio somos enfáticos: los procesos de acceso a viviendas no contemplan pagos a intermediarios", indicó la autoridad.

Desde el Minvu Antofagasta reiteraron que todo ahorro para la vivienda debe depositarse exclusivamente en las cuentas personales de los postulantes y nunca entregarse a terceros. El Ministerio ya se encuentra recopilando los antecedentes para presentar una querella criminal por estafa y usurpación de funciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada