Denuncian a falso gestor del Serviu que cobraba hasta siete millones por la "casa propia" en Calama

Una compleja situación de estafa habitacional quedó al descubierto en Calama, donde al menos 15 personas llegaron hasta la Primera Comisaría de Carabineros para denunciar a un hombre que, simulando ser gestor del Serviu, solicitaba millonarios cobros a cambio de asegurar cupos en proyectos de vivienda.

Según los antecedentes, el sujeto exigía montos que fluctuaban entre 1,5 y 7 millones de pesos, una práctica que vendría realizando desde hace varios años.

"Sabemos que el dinero no se va a recuperar, pero por lo menos para parar este tema y que este hombre no siga haciendo la estafa que ha hecho durante tantos años. Fíjate, desde el 2003", señaló Claudia Sierralta, una de las afectadas.

Sierralta llamó a otras victimas del sujeto a no tener miedo y denunciar: "Queremos parar esto, que este hombre deje de hacer la estafa, quienes tengan relación con él, vengan a la comisaría".

La Seremi de Vivienda, Paula Monsalves, confirmó que el individuo no tiene vinculación con el servicio y que la cifra de afectados podría ser drásticamente mayor. "Es muy grave; informaciones preliminares indican que habría alrededor de 300 personas afectadas. Como ministerio somos enfáticos: los procesos de acceso a viviendas no contemplan pagos a intermediarios", indicó la autoridad.

Desde el Minvu Antofagasta reiteraron que todo ahorro para la vivienda debe depositarse exclusivamente en las cuentas personales de los postulantes y nunca entregarse a terceros. El Ministerio ya se encuentra recopilando los antecedentes para presentar una querella criminal por estafa y usurpación de funciones.