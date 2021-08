Electromovilidad: 40 buses fortalecerán transporte público en Antofagasta

Son 40 buses eléctricos los que fortalecerán el servicio de transporte público en Antofagasta, donde se encuentra en proceso de licitacíon la implementación de un electrocorredor de 20 kilómetros que operará desde La Chimba Alto hasta la Universidad de Antofagasta Campus Coloso, pasando por el centro de la comuna.

Estos buses serán estándar Red y tendrán entre ocho a 10.9 metros de largo con capacidad mínima de 40 plazas y 21 asientos, accesibilidad universal, aire acondicionado, cargadores USB e internet mediante conexión Wifi y amigables con el medio ambiente.

"Trer este tipo de buses le cambiaría la cara al transporte público, sería de una comodidad muy buena accesible a cualquier persona, más rápido tambíen", señaló Milena, usuaria del transporte público.

Para Mario, ex trabajador del transporte público mayor, la electromovilidad es una realidad, "me parece bien por la contaminación, la ciudad amerita los buses eléctricos que vienen a fortalecer el problema de la locomoción colectiva pero también hay que tener en cuenta que esto no afecte a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad".

Al respecto, la Ministra de Transportes Gloria Hutt explicó que "para el sistema existente compuesto por al menos 800 buses se ha establecido un sistema de regulación, en el que se compromete calidad de servicio, frecuencia, regularidad, entrega de información, una aplicación para predecir los viajes, conteo de pasajeros y a cambio el Estado ofrece un beneficio que permite dar cumplimiento".

El alcalde Jonathan Velásquez agregó que "aqui tenemos micros y liebres aún estamos muy atrasados en sistema de transportes, el día de hoy me alegra mucho escuchar la palabra buses que van a tener conectividad, una energía limpia, que Antofagasta va a tener estas 40 máquinas que sin duda van a cambiar el panorama de la gente".

Son 10 empresas las que presentaron ofertas para operar el electrocorredor, tres de ellas locales, Buses Punta Arenas SpA, RBU Regional SpA, Tandem SpA, Green Energy Transport SpA, Ascendal Antofagasta SpA, Servicios Integrales TYD SA, Transportes Safar SpA, STP Antofagasta SpA, Inversiones Río Bósforo SpA y Llanquihue SpA, cuyas propuestas se encuentran en proceso de analisis para su admisibilidad.

Proyectos similiares se desarrollan en las ciudades de Arica, Copiapó, Valparaíso, Temuco y Puerto Montt, los que entrarán en operación durante 2022.

"No basta con traer máquinas nuevas"

Desde la Federación de conductores de taxibuses señalaron que no se oponen a este proyecto, que viene a modernizar el transporte público de la comuna y plantearon preocupación por la relación que tendrá el operador con los conductores que presten el servicio.

"No basta con solucionar, no basta con traer máquinas nuevas, eléctricas, universales que tengan toda la tecnología mientras no solucionen las condiciones laborales de los conductores, que trabajen las horas que corresponde, siete horas y media y no 16 como ahora y que tengan un sueldo fijo", señaló Luis Núñez, presidente de la federación.