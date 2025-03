Familia busca a joven que desapareció en la ruta Antofagasta-Tocopilla

Un joven de 32 años lleva desaparecido desde el pasado sábado, cuando manejaba desde Antofagasta a Tocopilla.

Su nombre es Nicolás Rivera Poblete, es informático y trabaja en el Liceo Politécnico de Tocopilla. El pasado sábado emprendió su viaje para empezar la jornada del lunes, sin embargo, no se sabe nada desde ese entonces.

Daniel Rivera, padre de Nicolás, señaló que su hijo "a las 12 del día del sábado partió camino a Tocopilla, a su trabajo, en el Politécnico, en el Liceo Politécnico, es informático y nunca llegó".

"Él se comunicaba constantemente para contarme cómo iba en el camino, que ya había llegado, ya estaba en casa y todo eso, pero nunca llegó. El director amablemente me llamó ayer para confirmarme que efectivamente no, no había llegado", añadió Daniel.

El padre también aclaró que Nicolás "es muy tranquilo, es muy trabajólico, muy cariñoso. En cuanto a las autoridades, hospital, carabineros, no hay registro del vehículo, ni de accidente, ni de ingreso a algún hospital".

Nicolás se trasladaba en un Hyundai Accent de color gris (patente LBSV99) y desde la autopista de Antofagasta, se comprometieron en enviarle los videos para ver si efectivamente el vehículo pasó o no por el peaje que está ubicado en la Ruta 1.