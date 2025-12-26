Valparaíso calienta motores: Así fue el ensayo de los fuegos artificiales
Publicado:
A solo días de finalizar el 2025, la ciudad de Valparaíso realiza los últimos preparativos para su emblemático espectáculo pirotécnico de Año Nuevo. Durante la noche de este viernes, el cielo porteño se iluminó con un ensayo general que sirvió como antesala a la gran celebración que recibirá el 2026 a las 00:00 horas del próximo 1 de enero.
