Formalizan por cuasidelito de homicidio a exencargado territorial de salud de pasos fronterizos en Antofagasta

La Fiscalía de Antofagasta formalizó este martes por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, como el presunto responsable de las negligencias que terminaron con la vida de la joven profesional de 25 años, Betzabee Kraljevic, en julio de 2022.

La víctima fue contratada en junio y tomaba muestras COVID-19 en los pasos fronterizos de Hito Cajón y Jama bajo la supervisión del imputado, quien, cuando la joven presentó serios problemas de salud por exposición a la altura, habría minimizado los síntomas atribuyéndolos al 'mal de montaña', sin ejecutar ninguna medida

Esta situación se agravó el 4 de julio, cuando la joven fue trasladada desde la frontera a Antofagasta en una camioneta y sin asistencia médica, falleciendo dos días después a raíz de un infarto pulmonar bilateral en el Hospital Regional.



Tras años en busca de justicia, que los llevó incluso a la Corte Suprema, la familia de Betsabé, advirtió que llegarä hasta las últimas conseciencias en busca de responsabilidades mayores.

"Estamos muy seguros de que Mario Zarricueta es la punta del iceberg de los culpables en la muerte de nuestra hija. Esperamos que en este juicio la gente que era jefatura del imputado también sea formalizada", señaló Carlos Kraljevic, padre de la joven.

El Juzgado de Garantía fijó para la investigación un plazo de 150 días, periodo en el cual el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de arraigo nacional.