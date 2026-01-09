Fundación inicia catastro médico en Quillagua y María Elena para reducir listas de espera

Con el objetivo de acercar la medicina de especialidad a las zonas más aisladas de la Región de Antofagasta la Fundación Acrux dio inicio al proyecto "Atención médica integral en María Elena y Quillagua", iniciativa inédita que busca realizar más de 4.800 atenciones para disminuir la brecha en salud que afecta a estas comunidades.

"Estamos en la fase de prevención para ver qué especialidades necesita la población y, en una segunda etapa, de marzo a mayo, venir con los especialistas para sacarlos de frente de la lista de espera", explicó el director ejecutivo del organismo, Roberto Levin.

La alcaldesa de María Elena, Viviana Cuello valoró esta iniciativa público-privada: "Tenemos todos los focos puestos en que este operativo, donde efectivamente vamos a poder ser referentes en la región y vamos a poder reducir los tiempos de espera en las listas de espera, que es lo que tanto nuestras localidades han pedido".

El proyecto cuenta con el apoyo de SQM Yodo Nutrición Vegetal, cuyo gerente general, Pablo Altimiras, subrayó que "colaborar en los territorios donde están nuestras operaciones es parte de nuestro valor de sostenibilidad, entendiendo la realidad del norte para dar soluciones concretas".



Esta iniciativa, que es parte de la Estrategia Minera Región de Antofagasta (EMRA), cuyo objetivo es generar sinergias entre las actividades mineras y actores regionales, identificando problemáticas, nuevas oportunidades de crecimiento y cohesión entre sociedad civil, sector público y privado para lograr objetivos comunes y mejorar la calidad de vida de la población.