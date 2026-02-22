Gendarme fue detenido por portar drogas en cárcel de Calama

Un gendarme fue detenido por la Policía de Investigaciones por portar sustancias ilícitas entre sus pertenencias en el Centro de Detención Preventiva de Calama, en la Región de Antofagasta, situación denunciada por Gendarmería.

El hecho se produjo este sábado, cuando personal del penal dio aviso que el funcionario ingresó elementos y sustancias prohibidas al interior del recinto.

La situación fue denunciado al Ministerio Público, quien instruyó las primerias diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería, y en horas de la tarde fue detenido por la PDI por infracción a la Ley 20.000.

Desde la institución reafirmaron su "compromiso irrestricto con la probidad. Gendarmería mantiene una postura firme y decidida de identificar cualquier conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes y separar de sus filas a aquellos funcionarios que se aparten de la doctrina institucional".

Asimismo, enfatizaron en que "Gendarmería de Chile refuerza su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen siempre conforme a la ley y los valores éticos que rigen su labor".