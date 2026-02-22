Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Gendarme fue detenido por portar drogas en cárcel de Calama

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El hecho fue denunciado por la misma institución al Ministerio Público, que posteriormente dio con la aprehensión por parte de la Policía de Investigaciones.

Gendarme fue detenido por portar drogas en cárcel de Calama
 ATON (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un gendarme fue detenido por la Policía de Investigaciones por portar sustancias ilícitas entre sus pertenencias en el Centro de Detención Preventiva de Calama, en la Región de Antofagasta, situación denunciada por Gendarmería.

El hecho se produjo este sábado, cuando personal del penal dio aviso que el funcionario ingresó elementos y sustancias prohibidas al interior del recinto.

La situación fue denunciado al Ministerio Público, quien instruyó las primerias diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería, y en horas de la tarde fue detenido por la PDI por infracción a la Ley 20.000.

Desde la institución reafirmaron su "compromiso irrestricto con la probidad. Gendarmería mantiene una postura firme y decidida de identificar cualquier conducta irregular, denunciarla a las autoridades competentes y separar de sus filas a aquellos funcionarios que se aparten de la doctrina institucional".

Asimismo, enfatizaron en que "Gendarmería de Chile refuerza su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen siempre conforme a la ley y los valores éticos que rigen su labor".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada