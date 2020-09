Hombre fue condenado por abusar sexualmente de una joven con discapacidad cognitiva

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dictó veredicto condenatorio contra un hombre llamado Eleonor Hermosilla, en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual propio contra una joven con discapacidad cognitiva en marzo pasado en la comuna.

El tribunal dio por acreditada la participación del sujeto en el delito de abuso sexual y la ocurrencia de éste, sin embargo, lo absolvió del delito de secuestro.

"No fue posible determinar la existencia del delito de secuestro del artículo 141 del Código Penal, dado que no se comprobó que coactivamente la privara (a la víctima) de su libertad, deteniéndola. Por ende, al no haberse probado la existencia de este delito, se impone su absolución por ese ilícito", dice el acta de deliberación del tribunal.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de este año, pasadas las 17:30 horas, cuando el Hermosilla ingresó al edificio San Joaquín del condominio Santa Beatriz, en el sector Coviefi, donde abordó a la víctima M.A.C.R., de 23 años, a quien, bajo engaños, llevó a la pieza que arrendaba en el centro de la comuna.

En el lugar, ubicado en un inmueble de Avenida Argentina, aprovechándose del retardo mental leve a moderado que sufre la víctima, procedió a jugar con ella, la desnudó y le realizó actos de relevancia sexual, sin el consentimiento de ésta.

Posteriormente, salieron del inmueble y caminaron por calle Bolívar, cuando a eso de las 21:30 horas fueron vistos por Carabineros, quienes alertados de la desaparición de la joven se acercaron a la pareja, huyendo el acusado del sitio. Fue detenido un mes después del hecho en la comuna de María Elena.

El martes 8 de septiembre a las 13:00 horas se realizará la audiecnia de comunicación de la sentencia.