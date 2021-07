Incendio en casona dejó 42 personas damnificadas en Antofagasta

Un total de 42 personas resultaron damnificadas tras un incendio que destruyó la madrugada de este martes una casa antigua en la comuna de Antofagasta.

El hecho se dio en la intersección de calle 14 de Febrero y Uribe, en el centro de la ciudad, luego que se declarara una segunda alarma de incendio que generó que varias compañías de Bomberos acudieran a contener el siniestro, del que aún se desconocen las causas.

Bomberos de distintas compañías trabajan en una segunda alarma de incendio en las calles 14 de Febrero y Uribe, centro de #Antofagasta @Cooperativa pic.twitter.com/WB2oTGfinc — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) July 6, 2021

La casona afectada contaba con cerca de siete a nueve locales comerciales en el primer piso y varios dormitorios en la planta alta, y a un costado se emplaza un hotel que funciona como residencia sanitaria. Debido a lo complicado de las llamas, varias personas tuvieron que ser rescatadas por una de las ventanas.

Uno de los damnificados relató horas después que a eso de las 2:00 horas "me golpearon la puerta y dijeron que 'se está quemando la casa', y pesqué (sic) lo justo, me vestí y arranqué. Después ya no se podía entrar, se oscureció con el humo".

Otro de los afectados por el siniestro indicó que tras ver las llamas, "saltamos al techo de al lado, y los Bomberos con escaleras nos rescataron".

Por las ventanas fueron rescatados algunos moradores de la planta alta del inmueble que resultó totalmente destruído por un incendio que se produjo esta madrugada en la esquina sur poniente de 14 de Febrero y Uribe en el centro de #Antofagasta. @Cooperativa pic.twitter.com/EynBxUSe2X — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) July 6, 2021

"Se vio afectada una propiedad de antigua data en toda la esquina de 14 de Febrero y Uribe, la cual fue consumida en forma total por el fuego. En el lugar, tuvimos la pérdida total del inmueble, 35 damnificados y no tenemos personas desaparecidas ni heridas, como se dijo en un comienzo", detalló Jurislav Yaksic, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

Además, destacó el trabajo de bomberos en el lugar que evitaron "que se consumiera la casa colindante, que también es de data antigua y se pudo controlar en esta segunda alarma incendio, a pesar de las dificultades que tuvimos en un principio por el caudal del agua (poca presión en los grifos)".

A esta hora continua el trabajo de Bomberos en las calles 14 de Febrero y Uribe en el centro de #Antofagasta, donde se declaró una segunda alarma de incendio que destruyo totalmente una caso a antigua, en cuyo primer piso había alrededor de 7 locales comerciales @Cooperativa pic.twitter.com/8LJ6XoeKcg — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) July 6, 2021

El trabajo de Bomberos y de los mismos afectados por este siniestro, permitieron que hasta el momento no se registren personas fallecidas o lesionadas, solo daños materiales.

Diversas pericias investigativas desarrollan carabineros de Labocar #Antofagasta para determinar causas del incendio que dejo durante la madrugada 43 personas damnificadas en el centro de la comuna. @Cooperativa pic.twitter.com/Ae0B9g8m4w — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) July 6, 2021

Durante el mediodía, el Laboratorio de Carabineros concluyó las pericias investigativas y científicas para determinar las causas y el origen del fuego.

"Se realizan pericias propias de la especialidad relacionadas con este hecho, específicamente fijaciones tanimétricas y fotográficas, pero además el levantamiento de algunas muestras que serán analizadas en los laboratorios para poder establecer o dilucidar cuáles serían las causas y el origen de este lamentable suceso", detalló el teniente Alberto Muñoz.

Mientras, continúa el trabajo de maquinarias de la municipalidad y de la Dirección de Desarrollo Comunitario para canalizar la ayuda de las 42 personas damnificadas por el siniestro.

En tanto, el tránsito vehicular se mantiene suspendido en las calles 14 de febrero y Uribe en el centro de Antofagasta.