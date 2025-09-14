Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Inmueble resultó con diversos daños producto del fuego en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El siniestro se produjo en un sector sin red de grifos.

Dos personas resultaron damnificadas a raíz del hecho.

Inmueble resultó con diversos daños producto del fuego en Antofagasta
 Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Un principio de incendio movilizó la tarde de este domingo a cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta hasts La Chimba, en el sector norte de la capital regional, donde una vivienda resultó con diversos daños a raíz del fuego.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 14:30 horas en las calles Lapizlásuli y Sierra Nevada, en un lugar donde no existe red de grifos.

A raiz del fuego resultaron afectadas la cocina y una pieza del inmueble, resultando dos personas damnificadas,

Las causas y origen dek fuego serán establecidas por el Departamento de Investigación de Incendio del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

 

 

