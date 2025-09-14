Tópicos: País | Región de Antofagasta
Inmueble resultó con diversos daños producto del fuego en Antofagasta
Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle
El siniestro se produjo en un sector sin red de grifos.
Dos personas resultaron damnificadas a raíz del hecho.
Las + leídas
"Kenita" Larraín anticipó quién será el próximo Presidente de Chile
Radiografía de Axel Callís: ¿Quién ganó y quién perdió en el primer debate?
Bravo entregó lapidario análisis de la Roja y dio su visión sobre la continuidad de Córdova
Videos + Vistos
Durán abogó por padres con hijos de más de una mujer en discusión por pago de pensiones de alimentos
Resumen: así fue el primer debate de candidatos presidenciales
11 de septiembre: Exsenadora Allende reapareció en público de la mano de Boric
Un principio de incendio movilizó la tarde de este domingo a cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta hasts La Chimba, en el sector norte de la capital regional, donde una vivienda resultó con diversos daños a raíz del fuego.
El siniestro se produjo aproximadamente a las 14:30 horas en las calles Lapizlásuli y Sierra Nevada, en un lugar donde no existe red de grifos.
A raiz del fuego resultaron afectadas la cocina y una pieza del inmueble, resultando dos personas damnificadas,
Las causas y origen dek fuego serán establecidas por el Departamento de Investigación de Incendio del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
Suscríbete a nuestro newsletter