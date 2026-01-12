Huenchumilla renunció a la presidencia de la DC apelando a un "recambio generacional"

El senador Francisco Huenchumilla presentó su renuncia a la presidencia subrogante de la Democracia Cristiana, apelando a la necesidad de un "cambio profundo" y un "golpe de timón" en la tienda política.

A través de una carta dirigida a sus correligionarios, Huenchumilla recordó su llegada a liderar la DC tras la renuncia de Alberto Undurraga y que desde entonces "afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura, consistente, básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario".

El parlamentario repasó que en las pasadas elecciones lograron elegir a ocho diputados y dos senadores, logrando alejarse "del fantasma de una hipotética disolución como partido político".

Sin embargo, añadió, "nuestra candidata salió derrotada, y habiendo cumplido honorablemente nuestro compromiso, se dio lugar a un nuevo escenario, donde habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centro izquierda, y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha, que asume en marzo".

"Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria", indicó Huenchumilla quien añadió que es "la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida, disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes".

En esa línea, el senador remarcó que "es fundamental debatir qué hacer frente a las nuevas condiciones que se enfrentará el país, a partir de marzo, dentro del complejo mundo que se avecina".

Nueva generación

"Tenemos que resolver la manera y forma en que nos vamos a relacionar con el progresismo, mediante un diálogo respetuoso y sin hegemonismos unilaterales; y al mismo tiempo, la forma en que como oposición enfrentaremos al nuevo gobierno que tendremos a partir de marzo, mediante la defensa de la democracia y derechos de las personas con respeto a la legalidad y a las instituciones; velando por el bien del país", añadió.

En una reflexión más profunda, Huenchumilla indicó que "en el curso de estos meses, me he percatado que somos presos de una inercia, anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos comunes en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común".

"Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado", puntualizó.

"Llamado oportuno"

Durante el debate en El Primer Café, el DC Luis Ruz comentó que "para nadie es un misterio que nuestro partido en el último tiempo hemos vivido momentos complejos. Hemos tenido divisiones, hemos tenido renuncias, etcétera. Y creo que de alguna forma lo que plantea el senador Huenchumilla da cuenta de aquello".

Para el militante DC, el punto más relevante de la misiva de Huenchumilla no es solo el diagnóstico, sino la propuesta de futuro.

Según explicó, el llamado a que nuevos liderazgos asuman la conducción es "oportuno" porque "las nuevas generaciones tienen que asumir un rol preponderante no solamente del punto de vista de la conducción partidaria, sino que también cómo pensamos Chile".