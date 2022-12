Instalan cartel de playa no apta para el baño en La Chimba en Antofagasta

La Seremi de Obras Públicas y la Dirección Regional de Obras Portuarias instalaron letreros de advertencia en la playa La Chimba, ubicada en el sector norte de Antofagasta.

Estos letreros informativos indican "Playa no apta para el baño" y tiene por objetivo advertir a los y las usuarias las restricciones que rigen en el lugar para que el espacio sea utilizado de manera segura.

El seremi de Obras Públicas, Oscar Orellana, indicó que "hemos instalado letreros para que las personas que acceden a este lugar tengan la certeza de que aquí no hay posibilidades de baño o de hacer alguna actividad en el mar mientras no cuente con las autorizaciones correspondientes".

La autoridad agregó que "esta playa no es apta para el baño porque no puede tener posibilidad de salvavidas aún, por lo tanto, llamamos a las personas a que puedan tener en consideración esta condición y no arriesguen su vida de forma innecesaria. Es importante que no expongan a su familia ni a sus hijos".

Además de la instalación de los letreros, el MOP realiza diversas acciones para apoyar la limpieza del lugar, ya que no cuenta con atribuciones legales para realizar la mantención directa, el que hasta ahora se ha desarrollado tres operativos de aseo con apoyo de privados y pescadores de la caleta.

La directora regional de Obras Portuarias, Alejandrina Canihuante, valoró el compromiso de los pescadores, "hoy en día nos prestan una gran colaboración, dentro de sus posibilidades, en la recolección de basura, tratan de mantener el sector lo mejor posible para todos los usuarios".