Municipio de Antofagasta realizará feria laboral para mujeres con más de mil vacantes

La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Antofagasta, confirmó la realización de la quinta versión de su Feria Laboral para Mujeres, evento que pondrá a disposición de la comunidad un total de 1.137 vacantes.

La actividad se llevará a cabo este viernes 13 de marzo, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en el tercer piso del Mall Espacio Urbano, instancia en la que participarán 20 empresas que ofrecerán más de 200 cargos distintos, orientados a diversos perfiles profesionales y técnicos.

La directora de Dideco, Yantiel Calderón, destacó que "esta feria laboral busca abrir nuevas oportunidades para las mujeres de nuestra comuna, facilitando el acceso a distintas ofertas de trabajo, lo que representa una importante oportunidad de desarrollo y autonomía".

Desde la organización recomendaron a las interesadas asistir con su cédula de identidad y currículum vitae actualizado, para agilizar los procesos de postulación y entrevistas directas que se realizarán durante la jornada.