Municipio de Antofagasta realizará feria laboral para mujeres con más de mil vacantes
La instancia se desarrollará este viernes en el Mall Espacio Urbano y contará con la participación de 20 empresas de diversos rubros.
Exponen chats subidos de tono entre Trini Neira y Camilo Huerta: "Me saqué el gusto"
Ministra López respondió a "groseras descalificaciones" de Isabel Plá al Gobierno saliente
Rodrigo Rojas Vade está en riesgo vital: Investigan posible secuestro y golpiza
SuperGeek en Cooperativa: lo nuevo del Mobile World Congress
La justificación del VAR para no cobrar penal en polémica jugada protagonizada por Pablo Parra
Los nombres que suenan en la U para suceder a "Paqui"
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Antofagasta, confirmó la realización de la quinta versión de su Feria Laboral para Mujeres, evento que pondrá a disposición de la comunidad un total de 1.137 vacantes.
La actividad se llevará a cabo este viernes 13 de marzo, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en el tercer piso del Mall Espacio Urbano, instancia en la que participarán 20 empresas que ofrecerán más de 200 cargos distintos, orientados a diversos perfiles profesionales y técnicos.
La directora de Dideco, Yantiel Calderón, destacó que "esta feria laboral busca abrir nuevas oportunidades para las mujeres de nuestra comuna, facilitando el acceso a distintas ofertas de trabajo, lo que representa una importante oportunidad de desarrollo y autonomía".
Desde la organización recomendaron a las interesadas asistir con su cédula de identidad y currículum vitae actualizado, para agilizar los procesos de postulación y entrevistas directas que se realizarán durante la jornada.