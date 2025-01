OS-7 incautó más de 1.800 kilos de marihuana en la Provincia de El Loa

Un gran golpe al tráfico de drogas dió el OS-7 de Carabineros El Loa en la Región de Antofagasta, donde fueron detenidas siete personas y se incautó un total de 1.880 kilos de marihuana prensada y dos vehículos.

Este procedimiento comenzó en las cercanías del complejo fronterizo Hito Cajón, donde carabineros de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama detectaron a cuatro sujetos traspasando 773 kilos 350 gramos de droga, desde dos camionetas con patentes bolivianas a una con patente chilena, procediendo a su detención.

Por orden del Ministerio Público el OS-7 adoptó la investigación y tras algunas diligencias procedieron al allanamiento de dos inmuebles en la comuna de Calama, donde incautaron 1.070 kilos de la misma droga y fueron detenidas otras tres personas, entre ellas dos mujeres.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, en el marco de su visita a Antofagasta señaló ”son 1880 kilos que no llegaron a destino, que no pueden ser comercializadas, no van a ser parte de estas bandas y por lo tanto, si pretendía esta banda de criminales trasladar esta droga, estas sustancias ilícitas, a las principales ciudades de nuestro país aprovechando el períodido estival se encotraron con una estructura sólida”.

De los siete detenidos cuatro son ciudadanos bolivianos -tres aprehendidos en el sector fronterizo y una mujer en Calama, dos colombianos, entre ellos la presunta cabecilla y financista de la organización, detenida en Calama, y un chileno encargado de la distribución, quienes pasarán este jueves a control de detención.

“Los delitos no son sólo el tráfico de droga, hay vehículos y uno puede presumir, efectivamente, que entraron por pasos inhabilitados, lo que se corresponde con otras figuras ilícitas, como el contrabando aduanero y la receptación aduanera”, explicó el fiscla regional, Juan Castro Bekios.

Los 1.880 kilos de marihuana prensada incautada fueron avaluados en $15.043.200.000, lo que equivale a un total de 3.760.800 dosis las que se evitó llegaran a destino, droga que será remitida al Servicio de Salud para su destrucción.