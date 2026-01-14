OS-9 realizó millonaria incautación de zapatillas y prendas falsificadas en Mejillones

El OS-9 de Antofagasta logro la detención de tres personas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial en la comuna de Mejillones, donde fueron incautadas 417 pares de zapatillas y diversas prendas de vestir, con un avalúo comercial que asciende a los $72.000.000.

Este procedimiento se gestó tras denuncias que alertaban sobre la venta masiva de ropa y calzado falsificado de marcas como Nike, Adidas y Jordan en una galería comercial de la comuna, hasta donde llegó Carabineros.

Los tres detenidos, entre ellos una mujer chilena de 51 años con antecedentes por el mismo delito, pasaron a control de detención y fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía, que dispuso para los imputados la medida cautelar de arraigo nacional mientras dura la investigación, fijada en 90 días.



