Positivo balance de Fiestas Patrias en Antofagasta

Un positivo balance de las Fiestas Patrias en la Región de Antofagasta realizaron este lunes diversas autoridades, quienes dieron a conocer el resultado de las diversas fiscalizaciones y controles desarrollados desde el 17 al 21 de septiembre, en el marco del Plan #PorUn18Seguro.

En la región se desarrollaron 2.393 controles de identidad, 2.668 vehiculares -en los que se aplicaron 598 alcotest siete narcotest-, resultando 104 personas detenidas, de las cuales 73 conducían bajo la influencia del alcohol o de las drogas, en estado de ebriedad, el resto por receptación, orden vigente y otros delitos.

La delegada presidencial regiona, Karen Behrens, señaló que ”en cifras concretas que tienen que ver con la disminución del 41% en accidentes de tránsito, no hay ningún fallecido dentro de los días de Fiestas Patrias, y la disminución del 75% en los lesionados en estas celebraciones".

Uno de los puntos destacados es que no se registraron fallecidosen accidentes de tránsito, y respecto a los lesionados, éstos disminuyeron un 75%, pasando de 24 a 6 personas.

"Hubo resultados favorables y estas Fiestas Patrias se desarrollaron de manera tranquila", señaló el jefe de la Zona de Caraboneros, general Cristian Montre.

Por su parte, el prefecto Juan Orellana de la Policía de Investigaciones indicó "Detuvimos a 19 personas por distintos delitos, desde tráfico de drogas y contrabando hasta delitos violentos, logrando importantes incautaciones”.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, informó que se realizaron 334 fiscalizaciones en diversos recintos de expendio y fabricación de alimentos, donde se inciaron 51 sumarios sanitarios y fueron decomisados 325 kilos de productos, sin registrarse intoxicaciones.

Finalmente, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró la planificación anticipada y la concentración de eventos en sectores específicos: "Estas fueron las Fiestas Patrias más tranquilas y seguras de los últimos años. El trabajo en equipo entre instituciones y la organización de permisos permitió que los vecinos disfrutaran de sus barrios sin incidentes".



