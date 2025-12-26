Preocupación en Antofagasta por último lugar de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional

Un 35,7% de avance alcanza el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) en la Región de Antofagasta, el más bajo porcentaje alcanzado en todo el país, según las cifras del último balance del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, situando a la zona en el último lugar, en contraste con otras regiones -como Maule (134,7%) o Magallanes (174%)- que superaron el 100% de sus objetivos.

Ante este escenario, el director regional de Serviu, Víctor Gálvez, explicó que por administración las viviendas entregadas no superaban las 3,200 y que por las capacidades técnicas y presupuestarias de la zona era poco razonable la meta que superaba las 17 mil.

"Pretender ejecutar 17 mil viviendas creo que era una cosa poco razonable, a nosotros se nos impuso una meta de 17.400 viviendas y eso es una meta incumplible en esta región", sostuvo la autoridad regional.

Gálvez también reconoció que el escándalo de las fundaciones, conocido como el Caso Convenios, tuvo un impacto directo en la operatividad del servicio durante la primera mitad del periodo de gobierno, crisis que afectó tanto el ánimo de los funcionarios como la capacidad de producción, describiendo la situación como entrar a jugar "en el segundo tiempo con el camarín golpeado".

Inversión y legado habitacional

Pese al rezago porcentual, desde el Serviu destacan un incremento sustantivo en la ejecución de recursos, considerando que el presupuesto pasó de $113 mil millones en 2022 a $210 mil millones en 2025.

Respecto a las entregas y proyecciones, el periodo cerrará con 7.430 viviendas terminadas, duplicando la producción de administraciones anteriores, dejando en ejecución 5.350 y otras 4.400 en desarrollo, lo que permitiría a la próxima administración inaugurar cerca de 9 mil viviendas en sus primeros dos años de gestión.

Desde el organismo enfatizaron que, aunque los "fríos números" frente a la meta nacional resultan bajos, se ha logrado instalar una capacidad de producción habitacional en la región muy superior a la que se venía ejecutando en la última década.