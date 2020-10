Residentes bolivianos en Calama denunciaron que no se les permitió sufragar

Un grupo de ciudadanos bolivianos residentes en Calama denunciaron este domingo que llegaron hasta la Escuela D-37, recinto que habitualmente es el que alberga las votaciones del país vecino, y no se les permitió sufragar en paralelo a la elección presidencial que se desarrolla en su país.

La reunión fue convocada a través de un mensaje que circuló por redes sociales durante el fin de semana, sin embargo, la gobernadora de la Provincia del Loa, María Jopia, explicó que "debido a que estamos aún en fase 2, nosotros no hemos podido organizar ni implementar esta actividad".

Jopia relató que "ayer circuló por redes sociales un llamado a concurrir afuera de la Escuela D-37 que es donde normalmente los ciudadanos bolivianos emiten su voto para hacerlo de forma simbólica. Hoy en la mañana hemos monitoreado en el lugar y efectivamente llegaron alrededor de 18 personas con las cuales Carabineros conversó y les explicó que esta actividad no está autorizada".

"En Calama 9.700 ciudadanos bolivianos tenían derecho a emitir su voto", agregó.

No obstante, pese a que no hubo mayores incidentes en las afueras del establecimiento, los asistentes cuestionaron que no se les haya advertido con anticipación de que no podían votar como todos los años.

"Estamos aquí porque queremos emitir nuestro voto, nuestro derecho, independiente del partido político que uno quiera apoyar, pero, qué pasa si permitimos esto ahora. ¿Qué pasa? Que después nadie va a tener derecho a nada. Entonces, mi pregunta es ¿de qué sirve este consulado si no hace nada por nosotros?", expresó la ciudadana boliviana residente en Calama, Verónica López.