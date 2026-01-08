Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Robo frustrado de cables derribó 12 postes y dejó sin luz a localidad de Baquedano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El corte de suministro eléctrico afecta desde la madrugada a la comuna de Sierra Gorda.

Desde la madrugada de este jueves 8, la localidad de Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, se encuentra sin suministro eléctrico.

La interrupción se produjo, luego de que desconocidos derribaran 12 postes a la altura del kilómetro 1.422 con el objetivo de sustraer cables conductores. Al percatarse de la presencia de personal de Carabineros que patrullaba el sector, los antisociales se dieron a la fuga sin concretar el robo.

Brigadas de la Compañía General de Electricidad (CGE) se encuentran trabajando en el lugar para reponer los postes dañados y restablecer el suministro eléctrico a la brevedad.

