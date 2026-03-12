Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.1°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Senapred Antofagasta mantiene perímetro de seguridad por actividad del volcán Láscar

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Medida rige para San Pedro de Atacama debido a la Alerta Amarilla técnica de Sernageomin.

Se prohibió el acceso para fines turísticos y de pastoreo tras aumento en la sismicidad y gases.

Senapred Antofagasta mantiene perímetro de seguridad por actividad del volcán Láscar
 ATON (archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Dirección Regional de Senapred Antofagasta ratificó la vigencia del perímetro de seguridad de cinco kilómetros alrededor del cráter del volcán Láscar, en la comuna de San Pedro de Atacama, tras el último reporte de monitoreo emitido este jueves.

La decisión técnica se sustenta en la Alerta Amarilla que mantiene el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), luego de detectar variaciones en los parámetros de sismicidad y el registro de columnas de gases que han superado los mil metros de altura sobre el nivel del cráter.

Según el informe, la restricción busca evitar el ingreso de personas para actividades de turismo y pastoreo, permitiendo únicamente el tránsito controlado de comunidades locales en sectores específicos por la posibilidad de ocurrencia de pulsos eruptivos menores que podrían proyectar material piroclástico en las cercanías del macizo.

Personal municipal y de seguridad se encuentra desplegado en la zona instalando señalética informativa y realizando patrullajes preventivos para asegurar el cumplimiento del perímetro, mientras que los servicios públicos mantienen el catastro actualizado de crianceros y recursos de emergencia ante un eventual cambio en el comportamiento volcánico.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada