Senapred Antofagasta mantiene perímetro de seguridad por actividad del volcán Láscar

La Dirección Regional de Senapred Antofagasta ratificó la vigencia del perímetro de seguridad de cinco kilómetros alrededor del cráter del volcán Láscar, en la comuna de San Pedro de Atacama, tras el último reporte de monitoreo emitido este jueves.

La decisión técnica se sustenta en la Alerta Amarilla que mantiene el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), luego de detectar variaciones en los parámetros de sismicidad y el registro de columnas de gases que han superado los mil metros de altura sobre el nivel del cráter.

Según el informe, la restricción busca evitar el ingreso de personas para actividades de turismo y pastoreo, permitiendo únicamente el tránsito controlado de comunidades locales en sectores específicos por la posibilidad de ocurrencia de pulsos eruptivos menores que podrían proyectar material piroclástico en las cercanías del macizo.

Personal municipal y de seguridad se encuentra desplegado en la zona instalando señalética informativa y realizando patrullajes preventivos para asegurar el cumplimiento del perímetro, mientras que los servicios públicos mantienen el catastro actualizado de crianceros y recursos de emergencia ante un eventual cambio en el comportamiento volcánico.